НСЖУ від початку року нарахувала 56 випадків фізичної агресії до журналістів

Національна спілка журналістів України зафіксувала з початку року 56 інцидентів, пов’язаних із фізичною агресією та грубим перешкоджанням професійній діяльності працівникам ЗМІ, з них у вересні - 7.

Про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу НСЖУ.

Зазначається, що більшість нападів на журналістів у вересні пов’язана із політичною активізацією у регіонах, спричиненою кампанією з місцевих виборів.

Так, за даними НСЖУ, 5 вересня у Дніпрі побили голову інформаційної агенції “Антикорупційна правозахисна рада”, громадського діяча Олександра Снісара. "Він отримав важкі травми, деякий час перебував у реанімації. Колеги по інформагентству переконані, що напад безпосередньо пов'язаний із журналістською і громадською діяльністю Олександра Снісара). Поліція відкрила провадження за ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство), уже затримано двох підозрюваних", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Чернігівщині 10 вересня до телеканалу “Прилуки” увірвалася група невідомих осіб. Зі слів керівниці каналу Ірини Павлютіної, невідомі проводили зйомку, погрожували журналістам та чинили психологічний тиск. Такими діями було повністю паралізовано робочий процес. Одна журналістка потрапила в лікарню, ведеться слідство.

Також 18 вересня, вже у Києві, у Маріїнському парку правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував ножем знімальній групі каналу ВВС. "Правопорушник висловлювався нецензурною лайкою до знімальної групи телеканалу, а потім дістав предмет, схожий на ніж, та почав погрожувати ним", – йдеться у повідомленні. Підозрюваного затримали. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У Національній спілці журналістів України зазначають, що фізична агресія щодо журналістів проявляється і у столиці, і у райцентрах, та є свідченням небезпечності професії.

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"Грубі погрози ножем чи зброєю, напади, штовханина, ворожнеча – це все про реалії роботи українських журналістів. Наші колеги – жертви нападів – не миряться з агресією, активно звертаються із заявами до поліції. Але безпечнішою професія стане лише тоді, коли нападники отримуватимуть вагоме покарання за перешкоджання журналістській діяльності", - заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Як повідомлялося, "Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.