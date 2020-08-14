НСЖУ збирає підписи на підтримку журналістів із Білорусі

Національна спілка журналістів України ініціює збір підписів українських журналістів на підтримку білоруських колег, які після президентських виборів у сусідній країні зазнають переслідувань з боку силових структур.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті НСЖУ, де також наведено текст звернення, яке відкрите для підписання.

"Щодня ми отримуємо повідомлення про затримання, побиття, залякування журналістів, які працюють у Білорусі – як білоруських, так і закордонних. Але журналісти – лише виконують свою роботу. Бути в епіцентрі подій, які сколихнули сусідню державу після оголошення офіційних результатів президентських виборів, – це професійний обов’язок медійника. І виконання журналістами своїх обов’язків не є злочином. Переслідування журналістів за професійну діяльність – неприпустиме для будь-якої цивілізованої держави. Обмеження права журналіста на професію – це обмеження права громадян на інформацію, обмеження свобод, які є базовими для будь-якого демократичного суспільства", - заявили в НСЖУ.

Там зазначили, що білоруських колег підтримала і Європейська федерація журналістів. З перших днів затримань у Білорусі вона уважно слідкує за ситуацією в цій державі й закликає свої філії по всій Європі проявити солідарність з Білоруською асоціацією журналістів та журналістами в Білорусі й закликати власні національні уряди вжити заходів.

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Зазначається також, що українські журналісти з власного гіркого досвіду знають, що таке побиття, затримання і залякування журналістів, тиск на незалежні ЗМІ, блокування поширення правдивої інформації, безкарність за злочини проти медійників.

"Білоруські колеги, ми солідарні з вами! Ми підтримуємо вас у вашій професійній діяльності й закликаємо владу Білорусі припинити переслідування журналістів і забезпечити їм право на професію", - підсумовують автори звернення.

Під документом, зокрема, підписалися: голова НСЖУ Сергій Томіленко; керівник представництва телеканалу БЕЛСАТ в Україні Ілля Суздалєв; журналістка, телеведуча, член Ради з питань захисту свободи слова Тетяна Попова; генеральний директор інформаційного агентства "Українські новини" Денис Іванеско; головний редактор газети "Високий Замок" Наталія Балюк та інші відомі медійники.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані більше 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Водночас державні ЗМІ Білорусі повідомляли, що міністр внутрішніх справ Юрій Караєв доручив своїм підлеглим не чіпати журналістів під час протестів, які почалися в країні після президентських виборів.

фото ілюстративне, TUT.BY