НСЖУ збирає підписи на підтримку журналістів із Білорусі

НСЖУ збирає підписи на підтримку журналістів із Білорусі

Укрінформ
Національна спілка журналістів України ініціює збір підписів українських журналістів на підтримку білоруських колег, які після президентських виборів у сусідній країні зазнають переслідувань з боку силових структур.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті НСЖУ, де також наведено текст звернення, яке відкрите для підписання.

"Щодня ми отримуємо повідомлення про затримання, побиття, залякування журналістів, які працюють у Білорусі – як білоруських, так і закордонних. Але журналісти – лише виконують свою роботу. Бути в епіцентрі подій, які сколихнули сусідню державу після оголошення офіційних результатів президентських виборів, – це професійний обов’язок медійника. І виконання журналістами своїх обов’язків не є злочином. Переслідування журналістів за професійну діяльність – неприпустиме для будь-якої цивілізованої держави. Обмеження права журналіста на професію – це обмеження права громадян на інформацію, обмеження свобод, які є базовими для будь-якого демократичного суспільства", - заявили в НСЖУ.

Там зазначили, що білоруських колег підтримала і Європейська федерація журналістів. З перших днів затримань у Білорусі вона уважно слідкує за ситуацією в цій державі й закликає свої філії по всій Європі проявити солідарність з Білоруською асоціацією журналістів та журналістами в Білорусі й закликати власні національні уряди вжити заходів.

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Зазначається також, що українські журналісти з власного гіркого досвіду знають, що таке побиття, затримання і залякування журналістів, тиск на незалежні ЗМІ, блокування поширення правдивої інформації, безкарність за злочини проти медійників.

"Білоруські колеги, ми солідарні з вами! Ми підтримуємо вас у вашій професійній діяльності й закликаємо владу Білорусі припинити переслідування журналістів і забезпечити їм право на професію", - підсумовують автори звернення.

Під документом, зокрема, підписалися: голова НСЖУ Сергій Томіленко; керівник представництва телеканалу БЕЛСАТ в Україні Ілля Суздалєв; журналістка, телеведуча, член Ради з питань захисту свободи слова Тетяна Попова; генеральний директор інформаційного агентства "Українські новини" Денис Іванеско; головний редактор газети "Високий Замок" Наталія Балюк та інші відомі медійники.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані більше 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Водночас державні ЗМІ Білорусі повідомляли, що міністр внутрішніх справ Юрій Караєв доручив своїм підлеглим не чіпати журналістів під час протестів, які почалися в країні після президентських виборів.

фото ілюстративне, TUT.BY

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