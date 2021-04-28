У Раді Європи закликають Україну розслідувати причетність КДБ Білорусі до вбивства Шеремета

У Раді Європи закликають українську владу урахувати свідчення щодо можливої причетності КДБ Білорусі при розслідуванні убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в оприлюдненій 28 квітня доповіді за 2021 рік Платформи Ради Європи захисту журналістики та безпеки журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У світлі нових свідчень про можливу причетність КДБ Білорусі до вбивства Павла Шеремета ми закликаємо українську владу провести нове розслідування щодо обставин навколо цього убивства», - заявили у Раді Європи.

За актуальною статистикою, станом на 28 квітня та починаючи з 2015 року, на Платформі зареєстровано 60 повідомлень про загрози безпеці або діяльності журналістів в Україні. Окрім цього 7 повідомлень надійшло з території тимчасово окупованого Криму та 3 випадки – з ОРЛДО.

Також щодо України у Раді Європи констатують 5 випадків ув'язнення журналістів та 5 скоєних убивств представників ЗМІ.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких, нібито, посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.