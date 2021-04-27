Суд переніс розгляд справи щодо вбивства Шеремета

Суд переніс розгляд справи щодо вбивства Шеремета

Укрінформ
Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета на 30 квітня.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Шевченківського райсуду.

«Перенесено (засідання – ред.) на 30 квітня», - поінформували у пресслужбі.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

Читайте також: Суд продовжить розгляд справи Шеремета 27 квітня

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-