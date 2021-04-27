Суд переніс розгляд справи щодо вбивства Шеремета

Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета на 30 квітня.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Шевченківського райсуду.

«Перенесено (засідання – ред.) на 30 квітня», - поінформували у пресслужбі.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

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12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.