Посадовець Державної регуляторної служби «погорів» на хабарі в $10 тисяч

Керівника територіального органу Державної регуляторної служби затримали на хабарі в 10 тис. доларів, які він вимагав нібито за призначення на посаду в одному з міністерств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора одному із керівників територіального органу Державної регуляторної служби України повідомлено про підозру за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 10 тис. доларів неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави щодо призначення на посаду до одного з міністерств.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час одержання хабаря. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 травня президенту Національної академії аграрних наук України повідомили про підозру в отриманні 4 млн грн хабаря.