Суддю Донецького окружного адмінсуду взяли на хабарі

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали суддю Донецького окружного адміністративного суду, який за 34 тис. доларів обіцяв сприяти ухваленню рішення на користь заявника у Верховному Суді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.

“Суддя запропонував директору приватного підприємства за 34 тисячі доларів США "домовитись" у Верховному Суді України щодо вирішення господарського спору на його користь”, - ідеться в повідомленні.

Суддю затримали під час одержання частини хабара у 30 тис. доларів.

Кримінальне провадження відкрито за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня суд узяв під варту чиновника Чернівецької облдержадміністрації, підозрюваного в отриманні 600 тис. грн хабара.

Фото: ДБР