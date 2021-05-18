Суддю Донецького окружного адмінсуду взяли на хабарі
Фото, відео
Укрінформ
Співробітники Державного бюро розслідувань затримали суддю Донецького окружного адміністративного суду, який за 34 тис. доларів обіцяв сприяти ухваленню рішення на користь заявника у Верховному Суді.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.
“Суддя запропонував директору приватного підприємства за 34 тисячі доларів США "домовитись" у Верховному Суді України щодо вирішення господарського спору на його користь”, - ідеться в повідомленні.
Суддю затримали під час одержання частини хабара у 30 тис. доларів.
Кримінальне провадження відкрито за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня суд узяв під варту чиновника Чернівецької облдержадміністрації, підозрюваного в отриманні 600 тис. грн хабара.
Фото: ДБР