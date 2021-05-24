Multiplex MX-7 забезпечить Україну системою екстреного сповіщення - Потураєв

Створення загальнонаціональної цифрової телемережі МХ-7 повністю не вирішить питання з покриттям тимчасово окупованих територій українським телебаченням. Водночас ця телемережа знову забезпечить Україну системою екстреного сповіщення.

Про це під час публічної презентації «Українське телебачення на зв’язку» заявив народний депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з інформполітики Микита Потураєв, передає кореспондент Укрінформу.

«Хочу сказати, щоб не було зайвих ілюзій та завищених очікувань. Запуск нашого вітчизняного державного мультиплекса не вирішить повністю питання покриття тимчасового окупованих територій. Це треба розуміти, бо там іде радіоелектронна війна», - зазначив Потураєв.

Він поділився інформацією про те, що в ОРДЛО людей "залякують та змушують розвертати антени з супутниками, щоб ті дивились російське телебачення".

Однак, на його думку, створення 7-го цифрового мультиплекса, який охопить понад півтори сотні населених пунктів, знову забезпечить Україну системою екстреного сповіщення, яка існувала за часів аналогового мовлення. Адже компанія «Зеонбуд», яка є монополістом цифрової мережі Т2 та до якої входять 32 загальнонаціональні та місцеві телеканали, такої системи не запровадила.

«На сьогодні держава вимагала і продовжує вимагати в Зеонбуду запровадження системи екстреного сповіщення. Адже у випадку, наприклад, атаки російських ракет, винищувачів або бомбардувальників на українські міста, ми не зможемо проінформувати населення, бо немає такої масової системи, (як за часів - ред.) коли в нас були аналогові телеканали. І, звичайно, під час створення державної телемережі вона буде вбудована за замовчуванням», - додав нардеп.

Як повідомляв Укрінформ, очікується, що цифрова багатоканальна телемережа Multiplex MX-7 запрацює в Україні вже до кінця 2021 року. А доступ до якісного цифрового мовлення буде на 95% підконтрольної Україні території, навіть у прикордонних регіонах.