Створення Multiplex MX-7 є питанням інформаційної безпеки - МКІП

Побудова загальнонаціональної цифрової телемережі Multiplex MX-7 - це питання інформаційної безпеки країни.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко під час публічної презентації "Українське телебачення на зв’язку", повідомляє пресслужба МКІП.

"Побудова загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі - Multiplex MX-7 - це питання інформаційної безпеки нашої країни. МКІП долучилося до розробки рішення про її створення ще восени минулого рокую. Ми чітко розуміємо важливість та актуальність її функціонування у контексті протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня 2021 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 14 травня щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки.

Згідно з рішенням РНБО Кабінету Міністрів доручено розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності та безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови оператором – Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що перебуває в управлінні Адміністрації Держслужби спецзв'язку, загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.

На ці потреби, за даними документа, уряд має перебачити залучення коштів в обсязі 490,0 млн грн під державні гарантії.

Крім того, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення рекомендовано вжити заходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення та завершення процесу залучення Концерну радіомовлення, радіозв'язку та ТБ до виконання функцій оператора мережі цифрового мовлення.

Очікується, що завдяки новій телемережі МХ-7 українці з найвіддаленіших регіонів держави зможуть отримувати якісний сигнал телевізійних та радіоканалів.