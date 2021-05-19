Телеканали для включення у мережу Multiplex MX-7 визначить конкурс – Герасим’юк

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе конкурс телеканалів, які увійдуть у загальнонаціональну цифрову телемережу Multiplex MX-7, коли це буде можливим в умовах карантину.

Про це сказала голова Нацради Ольга Герасим'юк у коментарі Укрінформу.

"Щодо потужності мультиплексу, там буде 12 каналів, і питання Національної ради – наповнення цих каналів унаслідок конкурсу. Безперечно, ми це будемо робити. Але для цього, по-перше, необхідно розморозити проведення конкурсів, бо вони ще досі заморожені у зв'язку з локдауном", - зазначила Герасим'юк.

У цьому зв'язку вона висловила сподівання на ухвалення вже цього тижня законопроєкту №4107 (так званого малого закону про Нацраду), який передбачає це "розмороження".

Голова Нацради також наголосила, що конкурс можна проводитии лише тоді, коли мультиплекс "уже буде фактом". "Треба, щоб він був побудований, бо на порожньому місці ми конкурси проводити не можемо. Тож ми чекаємо, коли фінансування буде наявним, коли мультиплекс буде побудований", - сказала Герасим'юк.

На її переконання, озвучені віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим плани щодо того, що це відбудеться до кінця 2021 року, цілком реальні.

"Тож коли мультиплекс буде збудований, конкурси будуть розблоковані, Національна рада їх оголосить і, як записано в законі, проведе", - заявила голова Нацради.

За її словами, передбачається, що до складу мультиплекса увійдуть державний телеканал та канали Суспільного мовника, а комерційні підуть туди через конкурс. "Це має бути для них привабливим – тобто мають бути визначені зручні й вигідні тарифи, які будуть конкурувати з розцінками та умовами приватного оператора. Треба, щоб цей мультиплекс забезпечив якісний прийом сигналу, тому що втрачати аудиторію ніхто з потенційних ліцензіатів не зацікавлений. Тобто, всі ці параметри треба підтвердити", - сказала Герасим’юк.

Водночас, за її словами, не менш важливо, щоб люди захотіли дивитися канали мережі мультиплексу, і для цього теж потрібні певні умови. Хоч передбачається, що доступ до каналів буде безплатним, але має бути привабливим набір цих каналів, контент відповідної якості. Крім того, аби заохотити людей перейти на мультиплекс, потрібна відповідна система промотування.

«Я вважаю, що державний мультиплекс, його побудова – це дуже важливе для держави рішення, тому що сьогодні контроль над усім інфопростором у нас фактично повністю належить «Зеонбуду». Питання про монополію ... має бути розв’язане. А державна альтернатива - це відповідальне рішення», - наголосила Герасим’юк.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінету Міністрів доручено розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови оператором – Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що перебуває в управлінні Адміністрації Держслужби спецзв'язку, загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.

На ці потреби уряд має перебачити залучення коштів в обсязі 490,0 млн грн під державні гарантії.

Крім того, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення рекомендовано вжити заходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення та завершення процесу залучення Концерну радіомовлення, радіозв'язку та ТБ до виконання функцій оператора мережі цифрового мовлення.