Multiplex MX-7: коли в Україні запрацює безкоштовна «телецифра»

Створення загальнонаціональної цифрової телемережі МХ-7, яка має забезпечити українців безкоштовним телебаченням, нарешті зрушило з місця

Про необхідність створення такої телемережі йшлося вже кілька років. І ось нещодавно процес зрушив з мертвої точки – до питання підключилась Рада національної безпеки і оборони України, яка остаточно дала «зелене» світло проєкту та розв’язала руки Концерну РРТ в його реалізації. Розповідаємо про те, як працюватиме мережа Multiplex MX-7, коли закінчиться її будівництво та що українці у найвіддаленіших куточках держави мають зробити, аби отримати безоплатну змогу насолоджуватись вітчизняним телебаченням.

Як усе починалося

5 грудня 2019 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про створення 7-го цифрового мультиплексу, який охопить понад півтори сотні населених пунктів – здебільшого, у віддалених і прикордонних регіонах. Передбачалося, що до мережі увійдуть щонайменше 10 телеканалів, які будуть безкоштовними для українців. Оператором загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 визначили Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Знову про розбудову Multiplex MX-7 заговорили вже під час річного звіту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у лютому цього року. Зокрема, керівники Служби повідомили, що вони вже підготували технічне підґрунтя для розбудови мережі МХ-7 і незабаром розпочнеться її наповнення.

Тим не менш, остаточне рішення про будівництво телемережі ухвалили лише нещодавно – 14 травня на засіданні Ради національної безпеки та оборони. За словами віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, створення 7-го мультиплексу є надзвичайно важливим проєктом. Адже минулого року більшість телеканалів ухвалили рішення про кодування супутникового телебачення, а єдиний оператор цифрового мовлення покриває не всю територію України. Тому жителі прикордонних областей не мають змоги безплатно дивитись українські телеканали – їм необхідно купувати нові тюнери до телеприймачів та оформлювати підписку з провайдером.

Олександр Глущенко

«Влада починає розв’язувати проблеми, пов’язані з інформаційною безпекою. Це питання виникло не сьогодні і не вчора, а кілька років тому. Тому логічно, що держава, яка має тимчасово окуповані території, анексований Крим, захищаючи власний інформаційний простір, вирішила створити 7-й мультиплекс на базі державного Концерну РРТ. Це, умовно кажучи, додаткові телеканали з більшим покриттям, які зможуть приймати та дивитися українці на територіях, де могли бути технічні проблеми з прийомом», – розповідає Укрінформу член Громадської ради при Національній раді з питань телебачення та радіомовлення Олександр Глущенко.

Коли та як працюватиме Мультиплекс

За словами голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя, телемережа необхідна для забезпечення інформаційної безпеки та поширення об’єктивної інформації про стан справ у державі, яку українці у віддалених районах, особливо прифронтових, не можуть отримати. Очікується, що державна інфраструктура ефірного цифрового телебачення запрацює вже до кінця 2021 року та охопить 158 населених пунктів, у тому числі прикордонні території (список усіх населених пунктів можна переглянути тут).

Зокрема, на тимчасово непідконтрольних територіях, а точніше якомога ближче до лінії протистояння, буде встановлено передавачі, які в радіусі 25-30 кілометрів забезпечуватимуть поширення сигналу українського телебачення. Сигнал передаватиметься на понад 95% підконтрольної території України. Зараз показник покриття не перевищує 70%.

«Усі ми розуміємо, що Україна перебуває у стані «гібридної» війни з Росією. І донесення сигналу у найвіддаленіші куточки нашої країни є надзвичайно важливим. Це вже стало питанням національної безпеки. А тому, у зв’язку з рішенням РНБО розроблено програму захисту обороноздатності держави, в рамках якої буде побудована загальнонаціональна цифрова багатоканальна телемережа – Multiplex MX-7», – сказав Юрій Щиголь.

Мережа МХ-7 транслюватиме до 12 каналів. Передусім йдеться про державні телекомпанії та Суспільне мовлення. Всі комерційні канали будуть допущені до трансляції за результатами конкурсу, який проводитиме Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

За телебачення платить держава

При цьому мережа Multiplex MX-7 залишатиметься незакодованою. Тобто, кожен пересічний українець, скориставшись звичайною антеною, які залишились у багатьох після вимкнення аналогового мовлення, зможе отримати безплатний доступ до вітчизняних телеканалів.

«Передавання сигналу відбуватиметься в некодованому вигляді, адже не кожен житель, припустимо в далекому селі, маючи невеликий дохід, може собі дозволити придбання супутникового обладнання. Щоб отримати телесигнал достатньо мати старі антени, за допомогою яких споживачі приймали ефірне мовлення», – каже голова Держспецзв'язку.

Оператором мультиплексу визначено державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що входить до сфери управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. На будівництво мережі буде виділено 490 мільйонів гривень, які Концерн РРТ отримає чк кредит від банку під державні гарантії.

Юрій Щиголь

«Україна має усю необхідну інфраструктуру для реалізації цього проєкту. Спільно з Кабміном було знайдено рішення про виділення кредиту від держбанку в сумі 490 мільйонів гривень. Його повернення Концерном РРТ передбачається на термін до 7 років, але в планах виплатити його значно швидше», – розповідає Щиголь.

Будуватиметься MX-7 за технологією європейського стандарту ефірного цифрового телебачення другого покоління (DVB-T2). Мовлення здійснюватиметься в смузі частот метрового діапазону 174-230 МГц. Хвилі у цьому діапазоні добре проникають в закриті приміщення і покривають великі території.

Тепер жодного російського телебачення?

Як відомо, минулого року медіагрупи «1+1 media», StarLightMedia, «Медіа Група Україна» та Inter Media Group закодували супутниковий сигнал та зробили свої телеканали закритими для безкоштовного доступу.

В результаті для того, щоб і надалі дивитись українські канали за допомогою супутника, глядачам необхідно було укласти договір з одним із двох провайдерів – «Віасат Україна» або XTRA TV. Звісно, це зробили не усі. Зокрема, у жителів тимчасово окупованих територій зі зникненням цих телеканалів залишилися технічні можливості дивитись лише російське телебачення, бо воно і надалі залишилось безплатним. Відповідно, мовлення на цих територіях теж заполонив агресор.

А тому, як вважають експерти, створення Multiplex MX-7 може повернути жителів Донецької та Луганської області до перегляду українського телебачення та зміцнити інформаційний простір країни.

«Програмна складова МХ-7 та чотирьох мультиплексів компанії «Зеонбуд» може забезпечити синергію, яка «забере» українського глядача з відкритого супутника. Для жителів окупованих територій в зоні технічного покриття має бути забезпечено інформаційну альтернативу», – вважає Олександр Глущенко.

Правда, і тут може виникнути проблема. Справа в тому, що зараз компанія «Зеонбуд» є монополістом цифрової мережі Т2, до якої входять 32 загальнонаціональні та місцеві телеканали. І коли відбудеться запуск Multiplex MX-7, низка українських каналів можуть піти від «Зеонбуду» до державної безкоштовної мережі, якщо будуть кращі умови, зокрема покриття чи тарифи. Це зокрема, Суспільний мовник та «Рада».

І коли відбудеться запуск Multiplex MX-7, низка українських каналів можуть піти від «Зеонбуду» до державної безкоштовної мережі, якщо будуть кращі умови, зокрема покриття чи тарифи.

«Якщо частково телеканали медіагруп перейдуть до складу MX-7, - а це може статись, бо все залежатиме від конкурсу, проведеного Національною радою, та фінансових умов РРТ, - виникає питання: а що робити «Зеонбуду»? Компанія давно марить платним пакетом в Т2. Виникає колізія з ринком телебачення. З одного боку, телеканали платять компанії за ретрансляцію сигналу в Т2, з іншого – медіагрупи збирають з провайдерів плату за ці канали та вимагають виконання певних фінансово-економічних умов. Тому на цьому тлі може виникнути конфлікт», – каже експерт.

Та загалом створення й запуск 7-го мультиплексу хоча й поставить додаткові запитання для індустрії, але, безумовно, стане хорошим кроком до поліпшення ситуації в інформаційному просторі держави.

Валентин Марчук, Київ