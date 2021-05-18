Зеленський увів у дію рішення РНБО про цифрову багатоканальну телемережу Multiplex

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки.

Відповідний указ №198/2021 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки", - зазначається в документі.

Згідно з рішенням РНБО Кабінету Міністрів доручено розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови оператором – Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що перебуває в управлінні Адміністрації Держслужби спецзв'язку, загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.

На ці потреби, за даними документа, уряд має перебачити залучення коштів в обсязі 490,0 млн грн під державні гарантії.

Крім того, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення рекомендовано вжити заходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення та завершення процесу залучення Концерну радіомовлення, радіозв'язку та ТБ до виконання функцій оператора мережі цифрового мовлення.

Також рішення РНБО містить пропозиції щодо зміни держбюджету на 2021 рік, якими пропонується передбачити можливість надання державних гарантій у 2021 році суб'єктам господарювання – резидентам України за кредитами (позиками), які залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для потреб державних замовників оборонних закупівель:

Міністерству оборони – 15 510,0 млн грн;

Міністерству внутрішніх справ – 4000,0 млн грн;

Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – 490,0 млн гривень.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками засідання РНБО 14 травня проінформував, щоРадбез ухвалив рішення про створення і виділення фінансування для побудови Мультиплексу МХ-7, який "дозволить нам більш якісніше комунікувати з українцями і покращить сигнал".

Очікується, що завдяки новій телемережі МХ-7 українці з найвіддаленіших регіонів держави зможуть отримувати якісний сигнал телевізійних та радіоканалів.

Фото: Офіс Президента