Цифрова телемережа Multiplex: голова Держспецзв'язку розповів, коли і як запрацює

Уже до кінця 2021 року в Україні запрацює цифрова багатоканальна телемережа Multiplex MX-7, яка охопить 158 населених пунктів.

Про це на брифінгу розповів голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, передає Укрінформ.

«Усі ми розуміємо, що Україна знаходиться в стані «гібридної» війни з Росією. І донесення сигналу у найвіддаленіші куточки нашої країни є надзвичайно важливим. І це вже стало питанням національної безпеки. А тому, у зв’язку з рішенням РНБО, буде розроблена програма захисту обороноздатності держави, в рамках якої буде побудована загальнонаціональна цифрова багатоканальна телемережа – Multiplex MX-7», - сказав він.

За його словами, телемережа необхідна для забезпечення інформаційної безпеки та поширенню об’єктивної інформації, яку українці часто не можуть отримати. До кінця 2021 року доступ до якісного цифрового мовлення MX-7 буде на 95% підконтрольної території України, навіть у прикордонних регіонах. Державна інфраструктура ефірного цифрового телебачення запрацює у 158 населених пунктах, у тому числі – на прикордонних територіях.

Мережа МХ-7 транслюватиме близько 12 каналів, які будуть незакодовані, тобто таким, що кожен українець, скориставшись звичайною антеною, які залишились у багатьох після вимкнення аналогового мовлення, зможуть отримати до них безкоштовний доступ.

Оператором мультиплексу визначений державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що входить до сфери управління Державної служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

«Україна має абсолютно повну інфраструктуру для реалізації цього проєкту. І держава не витрачатиме на це кошти. Було знайдено спільно з Кабміном рішення щодо виділення кредиту від державного банку в сумі 490 мільйонів гривень. Його повернення Концерном РРТ буде прописано на термін до 7 років, але в планах виплатити його значно швидше», - додав Щиголь.

Варто наголосити, що MX-7 будується за технологією європейського стандарту ефірного цифрового телебачення другого покоління (DVB-T2). Мовлення буде здійснюватись в смузі частот метрового діапазону 174-230 МГц. Хвилі у цьому діапазоні добре проникають в будівлі і покривають великі території.

Як повідомляв Укрінформ, в грудні 2019 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення щодо створення загальнонаціональної цифрової телевізійної мережі МХ-7.

Фото: Анатолій Сірик