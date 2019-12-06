Нацрада створить сьому цифрову телемережу, що охопить 158 населених пунктів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення створить 7-ий цифровий мультиплекс у смузі частот метрового діапазону 174 – 230 МГц, в який увійдуть 158 населених пунктів.

Як повідомляє пресслужба регулятора, це рішення було ухвалене 5 грудня на засіданні Нацради.

“Оператором загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 визначено Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Національна рада для технічної розробки і побудови цієї телемережі має надати Концерну РРТ її технічні характеристики згідно з висновками ДП “УДЦР”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за п’ять місяців до введення в дію загальнонаціональної цифрової телемережі МХ-7 Концерн РРТ зобов’язаний поінформувати про це Національну раду для подальшого ухвалення нею рішення про оголошення конкурсу на мовлення в мережі МХ-7, окрім територій з особливим режимом мовлення.

В.о. генерального директора Концерну РРТ Сергій Мікрюков під час розгляду цього питання повідомив, що розрахунок цього мультиплексу здійснювався на 10 програм, тож у ньому зможуть працювати 10 мовників.

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Член Національної ради Сергій Костинський зауважив, що “це – перший мультиплекс, де ми пропонуємо не тільки телебачення, а й радіо – “Українське радіо”, “Радіо “Промінь”, “Радіо “Культура”.