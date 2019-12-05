Нацрада позапланово перевірить понад 30 провайдерів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові виїзні перевірки понад трьом десяткам провайдерів, що надають програмні послуги.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

"Національна рада під час засідання 5 грудня ухвалила рішення про призначення позапланових виїзних перевірок провайдерам програмної послуги. За результатами моніторингів, здійснених у серпні – листопаді ц.р. були зафіксовані, зокрема, порушення вимог частини дев`ятої статті 39 і частини другої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки частина з провайдерів надавала універсальну програмну послугу не в повному обсязі та ретранслювала телеканали, що не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України", - йдеться в повідомленні.

Також деякі з ліцензіатів не дотрималися загальної концепції добору програм для ретрансляції. Це є ознакою порушення Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (затвердженого рішенням Національної ради в грудні 2011 року).

Загалом до переліку увішли 34 провайдери.

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Після перевірки цих компаній і після розгляду їх результатів Національна рада ухвалить відповідні рішення.

Нацрадою затверджено перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

Крім того, для провайдерів є обов'язковим врахування переліку іноземних телепрограм, стосовно яких встановлено обмеження щодо розповсюдження на території України.