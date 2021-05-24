Потураєв вважає, що держава «потягне» Multiplex MX-7

Створення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex MX-7 для покриття цифровим сигналом українських телеканалів всієї території України, зокрема й прифронтових районів, є вирішуваним для держави завданням.

Таке переконання висловив під час презентації проекту українського телебачення голова Комітету з питань культури та інформаційної політики Микита Потураєв, передає кореспондент Укрінформу.

«Це абсолютно вирішуване завдання, воно тільки потребує фінансування з державного бюджету. На жаль, у нас на сьогодні нема на кого нарікати, крім як на депутатський корпус, бо в законодавстві про державно-приватне партнерство не створено дієвого документа. Я на сьогодні не бачу механізмів державно-приватного партнерства для створення державного мультиплекса. Тим не менше це вирішуване завдання», - підкреслив Потураєв.

Він зазначив, що державний мультиплекс, який створюватиметься на базі Концерну РРТ, «не є і не буде бізнесом як таким», хоча Концерн РРТ – це прибуткове підприємство, яке забезпечує свої потреби самостійно і там буде комерційна складова.

«Але держава може піти на те, щоб інвестувати гроші в такі речі, в які приватний інвестор інвестувати не буде - виключно через те, що це невигідно. Тому держава може дозволити собі додаткові вежі, додаткові передавачі для забезпечення 100-відсоткового надійного, стабільного покриття цифровим сигналом українських телеканалів всієї без винятку території України, в тому числі важкодоступних місць», - сказав Потураєв.

Він додав, що цим з боку держави буде створена конкуренція Концерну «Зеонбуд», і висловив сподівання, що ця компанія виконає свої, взяті під час продовження ліцензії, зобов’язання щодо зміни модуляції, яка дозволить значно покращити прийом сигналу по території України.

«Що стосується решти засобів доставлення сигналу до кінцевого споживача, то зараз є законопроект про часткове повернення універсальної програмної послуги – це виключно стосується прикордонних, прифронтових районів, бо там на сьогодні з комерційної точки зору немає ніяких підстав для того, щоб там розвивалися мережі провайдерів – інтернет-операторів, кабельних операторів», - зауважив Потураєв.

Він зазначив, що присутність там, крім цифрового мультиплекса, мобільних операторів - це процес не одного дня. Для цього треба ставити передавачі, щоб у людей був доступ до 4G.

«Що можна зробити значно швидше - це доставити туди і інтернет, і українське телебачення через кабельні мережі. Але ці кабельні мережі теж треба проінвестувати додатково. І може це зробити тільки держава», - сказав голова гуманітарного комітету.

Водночас він додав, що нещодавно були проведені комітетські слухання з питань мовлення на тимчасово окуповані і прикордонні території, і найближчими днями комітет оприлюднить пакет рекомендацій за підсумками цих слухань.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня 2021 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки.

Згідно з рішенням РНБО Кабінету Міністрів доручено розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови оператором – Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що перебуває в управлінні Адміністрації Держслужби спецзв'язку, загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.

На ці потреби, за даними документу, уряд має перебачити залучення коштів в обсязі 490 млн грн під державні гарантії.

Крім того, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення рекомендовано вжити заходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення та завершення процесу залучення Концерну радіомовлення, радіозв'язку та ТБ до виконання функцій оператора мережі цифрового мовлення.

Очікується, що завдяки новій телемережі МХ-7 українці з найвіддаленіших регіонів держави зможуть отримувати якісний сигнал телевізійних та радіоканалів.