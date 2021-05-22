Румунія планує передати Україні партію COVID-вакцини наприкінці травня

Наприкінці травня Румунія планує передати Україні партію вакцини проти коронавірусу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник глави української дипломатії Василь Боднар.

“Наприкінці травня у рамках гуманітарної допомоги Румунія планує передати Україні партію вакцини проти коронавірусу”,- повідомив Боднар.

Український дипломат також зазначив, що актуальним залишається і питання перепродажу Польщею Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

“Це питання залишається актуальним і є готовність його виконати. Можливо, передача відбуватиметься частинами”,- зазначив Боднар.

Він зауважив, що Польща протягом певного періоду недоотримувала вакцину від постачальників для забезпечення внутрішніх потреб і вона не відмовляється від обіцянки надати Україні вакцину.

Як повідомляло агентство, уряд Румунії передасть Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Як раніше повідомляв МОЗ Польщі в коментарі Укрінформу, Варшава хотіла б передати Києву вакцину упродовж травня-червня. Утім, це залежатиме від постачальників і графіку постачання вакцини до Польщі.

24 квітня Україна отримала від глобальної ініціативи COVAX 367 тис. доз вакцини AstraZeneca південнокорейського виробництва, 16 квітня Україна отримала від COVAX 117 тис. доз вакцини розробки Pfizer.