Китай обіцяє бідним країнам $3 мільярди та сотні мільйонів COVID-вакцин

Китай закликає не політизувати питання коронавірусу та обіцяє фінансову та іншу підтримку в боротьбі з пандемією та її наслідками.

Ініціативи КНР оголосив глава країни Сі Цзіньпін під час Глобального саміту з питань охорони здоров’я 21 травня, передає кореспондент Укрінформу.

«У продовження глобальної солідарності проти COVID-19 хочу оголосити таке: Китай надасть протягом наступних 3 років додатково 3 млрд американських доларів у якості міжнародної допомоги для відповіді на COVID-19 і соціально-економічне відновлення в інших країнах, що розвиваються. Надавши уже 300 млн доз вакцин світові, Китай забезпечить ще більше вакцин, в міру своїх можливостей», - сказав Сі.

Китай, за словами його керівника, заохочує свої компанії передавати технології виробництва вакцин іншим країнам, що розвиваються, а також налагоджувати спільне виробництво. Китайський лідер зазначив, що його країна підтримує відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19 і сподівається на швидке рішення щодо цього питання з боку ВОТ. Сі Цзіньпін закликав відкинути «вакцинний націоналізм» і зробити вакцини більш доступними і досяжними в країнах, що розвиваються. Заможні країни повинні взяти на себе основну відповідальність у забезпеченні вакцинами інших, підкреслив він.

Китай також пропонує започаткувати міжнародний форум співробітництва з вакцинації, адже країни-розробники та виробники вакцин, компанії та інші зацікавлені сторони мають забезпечити справедливе розповсюдження препаратів проти коронавірусу по всьому світу.

Читайте також: Китай передасть Грузії 100 тисяч доз вакцини Sinopharm

Основний тягар має лягти на країни G7. Держави Сімки мають виробити відповідальну макроекономічну політику, підтримувати глобальні промислові ланцюги постачання та надавати постійну підтримку країнам, що розвиваються, сказав Сі та закликав усіх триматися разом, розвивати солідарність і співробітництво.

«Треба рішуче уникати будь-яких спроб політизації, навішування ярликів і стигматизації вірусу. Політичні маніпуляції не допоможуть боротьбі з COVID-19 на національному рівні і лише завадять міжнародному співробітництву в подоланні вірусу та зашкодять людям у всьому світі», - підкреслив глава КНР.

Він наголосив на необхідності дотримуватися принципів рівності та справедливості при намаганні скоротити розрив у темпах імунізації.

Пекін пропонує вдосконалювати систему раннього виявлення, попередження і оперативного реагування на пандемії, можливості лікування під час таких глобальних надзвичайних ситуацій, розвивати логістику, нарощувати резерви на випадок непередбачених ситуацій, а також боротися з дезінформацією.

Як повідомлялось, Глобальний саміт здоров'я проходить 21 травня у Римі.