Китай передасть Грузії 100 тисяч доз вакцини Sinopharm

За сприяння Китайського комітету Червоного Хреста Грузія отримає 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Sinopharm.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Эхо Кавказа.

Таку інформацію було оприлюднено після зустрічі очільниці МОЗ Грузії Катерини Тікарадзе з представниками Червоного Хреста.

"Ми тісно співпрацюємо з Червоним Хрестом Китаю. Вони передадуть вакцини грузинському відділенню Червоного Хреста, а ми - міністерству охорони здоров'я", - розповіла президент Товариства Червоного Хреста Грузії Натія Лоладзе.

Заступниця голови МОЗ Грузії Тамар Габунія, яка брала участь у переговорах, заявила, що терміни та інші деталі, пов'язані з поставкою китайської вакцини, будуть оголошені найближчим часом.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала вакцину китайської компанії Sinopharm для екстреного застосування проти коронавірусу.

До останнього часу перелік медзасобів, рекомендованих ВООЗ для екстреного використання проти COVID-19, містив п'ять найменувань: вакцину Comirnaty, розроблену спільно компаніями Pfizer зі США та BioNTech з Німеччини, вакцину компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцину американської компанії Moderna, а також 2 варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca та Оксфордського університету.