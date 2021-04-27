Грузія запровадить «ковід-паспорти»

Протягом найближчих тижнів у Грузії запровадять сертифікати щеплення від хвороби COVID-19, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я країни - Тамар Габунія.

Як передає Укрінформ, про це інформує Новости-Грузия.

Урядовець зазначила, що нині розробляються параметри документа, що має стати свідченням того, що людина пройшла повний курс щеплення від коронавірусної хвороби.

«Ми дійсно розглядаємо ковід-паспорти, триває робота над тими основними параметрами - це буде історія вакцинації, історія перенесених захворювань, результат ПЛР-тесту. Найближчим часом вже реально буде запровадити таку практику», - додала Габунія.

Глава Національного центру з контролю захворювань та громадського здоров'я Грузії Аміран Гамкрелідзе уточнив, що робота над проєктом сертифікату щеплення завершиться протягом двох тижнів.

За його словами, документ відповідатиме принципам, що існують в цьому напрямку в країнах ЄС.

Як зазначив Гамкрелідзе, у Грузії 2 887 осіб вже отримали дві дози вакцини від COVID-19, вони зможуть отримати такий документ.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 148 590 531 випадок зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 136 670 випадків смертей, одужали 126 382 707 осіб.

Фото: newsgeorgia.ge