ВООЗ офіційно схвалила першу китайську COVID-вакцину

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала вакцину китайської компанії Sinopharm для екстреного застосування проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це на п’ятничному брифінгу заявив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сьогодні ВООЗ включила в список препаратів, рекомендованих для екстреного застосування проти COVID-19 пекінську вакцину Sinopharm, яка стала шостою вакциною, яка отримала сертифікацію з боку ВООЗ щодо безпеки, ефективності та якості», – наголосив глава організації.

Таким чином, цей китайський препарат став уже шостою вакциною від COVID-19, яка отримала від ВООЗ оцінку безпеки, ефективності та якості.

Як пояснив Гебрейесус, даний крок розширив список препаратів для імунізації від ковіду, які можуть бути придбані через міжнародний механізм COVAX.

Окрім цього, може бути прискорена процедура схвалення регулюючими органами держав вакцини Sinopharm, і це дозволить їм купувати її і застосовувати.

У свою чергу помічник генерального директора організації Маріанджела Сімао пояснила, що включення вакцини Sinopharm в список рекомендованих ВООЗ для екстреного застосування препаратів від коронавірусу створює можливості для «прискорення доступу до вакцин для країн, які хочуть захистити працівників охорони здоров’я і населення в групі ризику».

До сьогодні в списку препаратів, рекомендованих ВООЗ для екстреного використання проти коронавірусу, перебувало 5 вакцин: препарат Comirnaty, розроблений спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини, засіб компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцина американської компанії Moderna, а також 2 варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету.

COVAX є міжнародним механізмом, запущеним ВООЗ спільно з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації і Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій. Він підтримує створення виробничих потужностей і проводить закупівлі. Відповідно до умов програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин для бідніших держав. Згідно з планами, в рамках механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 мільярди доз вакцин.

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