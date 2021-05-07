Смертність від COVID-19 у світі може бути вдвічі вища за офіційні дані
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN, посилаючись на результати досліджень Інституту показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.
Вважається, що пандемія коронавірусу забрала понад 3 мільйони життів. Проте, згідно з висновками інституту, від ковіду загинуло 6,9 мільйона осіб, що більш як удвоє перевищує кількість офіційно зареєстрованих 3,2 млн смертей.
Так, у США зафіксовано 574 000 смертей. Згідно з дослідженням, кількість загиблих у Сполучених Штатах сягає понад 905 000 осіб - приблизно на 58% більше.
За даними Інституту, число смертей «значно занижене майже в усіх країнах», але «ненавмисно», а через різні можливості тестування, надмірне навантаження на системи охорони здоров'я і невраховані випадки смерті на початку пандемії.
В Індії та Мексиці, за оцінками дослідників, смертність занижена приблизно втричі. До вересня в Індії від ковіду може померти 1,4 млн людей.
Росія демонструє «ще більш різку невідповідність: оціночна реальна кількість смертей уп’ятеро перевищує зареєстровану, що ставить країну на п'яте місце за кількістю загиблих у світі».
У світі станом на 7 травня зафіксували 157 017 723 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, зафіксовано 3 274 247 смертей, одужали 134 356 978 осіб.