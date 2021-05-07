Смертність від COVID-19 у світі може бути вдвічі вища за офіційні дані

Смертність від ковіду може бути вища більш як удвічі, ніж подає офіційна статистика.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN, посилаючись на результати досліджень Інституту показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.

Вважається, що пандемія коронавірусу забрала понад 3 мільйони життів. Проте, згідно з висновками інституту, від ковіду загинуло 6,9 мільйона осіб, що більш як удвоє перевищує кількість офіційно зареєстрованих 3,2 млн смертей.

Так, у США зафіксовано 574 000 смертей. Згідно з дослідженням, кількість загиблих у Сполучених Штатах сягає понад 905 000 осіб - приблизно на 58% більше.

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За даними Інституту, число смертей «значно занижене майже в усіх країнах», але «ненавмисно», а через різні можливості тестування, надмірне навантаження на системи охорони здоров'я і невраховані випадки смерті на початку пандемії.

В Індії та Мексиці, за оцінками дослідників, смертність занижена приблизно втричі. До вересня в Індії від ковіду може померти 1,4 млн людей.

Росія демонструє «ще більш різку невідповідність: оціночна реальна кількість смертей уп’ятеро перевищує зареєстровану, що ставить країну на п'яте місце за кількістю загиблих у світі».

У світі станом на 7 травня зафіксували 157 017 723 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, зафіксовано 3 274 247 смертей, одужали 134 356 978 осіб.