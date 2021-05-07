Австралія не відкриє міжнародне сполучення до середини 2022 року

Австралія не відкриє міжнародне сполучення до середини 2022 року

Укрінформ
В’їзд до Австралії для іноземців може бути закритий до середини чи до певного періоду в другій половині 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це міністр туризму та торгівлі Австралії Ден Техан сказав у інтерв’ю Sky News.

«Найімовірніше (відкриття міжнародних кордонів – ред.) відбудеться в середині або у другій половині наступного року», - зазначив міністр.

Він додав, що протягом цього часу Австралія може поновлювати вільне авіасполучення з окремими країнами, як це було зроблено з Новою Зеландією, втім, «як ми вже мали змогу спостерігати, все може змінитися з огляду на пандемію».

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Як повідомлялося, 19 квітня між Австралією та Новою Зеландією вперше за рік було відновлене авіасполучення без жодних карантинних обмежень.

В Австралії в середньому виявляють 16 нових випадків захворювання на COVID-19 щодня.

Загалом з початку пандемії на COVID-19 захворіло майже 30 тисяч австралійців, ще 910 жителів країни померло.

У світі станом на ранок 7 травня зафіксували 156 696 833 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, зафіксовао 3 269 661 випадок смерті, одужали 134 069 063 особи.

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