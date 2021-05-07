Австралія не відкриє міжнародне сполучення до середини 2022 року

В’їзд до Австралії для іноземців може бути закритий до середини чи до певного періоду в другій половині 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це міністр туризму та торгівлі Австралії Ден Техан сказав у інтерв’ю Sky News.

«Найімовірніше (відкриття міжнародних кордонів – ред.) відбудеться в середині або у другій половині наступного року», - зазначив міністр.

Він додав, що протягом цього часу Австралія може поновлювати вільне авіасполучення з окремими країнами, як це було зроблено з Новою Зеландією, втім, «як ми вже мали змогу спостерігати, все може змінитися з огляду на пандемію».

Як повідомлялося, 19 квітня між Австралією та Новою Зеландією вперше за рік було відновлене авіасполучення без жодних карантинних обмежень.

В Австралії в середньому виявляють 16 нових випадків захворювання на COVID-19 щодня.

Загалом з початку пандемії на COVID-19 захворіло майже 30 тисяч австралійців, ще 910 жителів країни померло.

У світі станом на ранок 7 травня зафіксували 156 696 833 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, зафіксовао 3 269 661 випадок смерті, одужали 134 069 063 особи.