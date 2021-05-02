Австралія погрожує величезними штрафами громадянам, які захочуть повернутися з Індії

Австралія тимчасово обмежує для своїх громадян, які перебувають в Індії, можливість повернутися додому - порушників погрожують штрафувати на $50 тисяч.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Hill.

Міністр охорони здоров’я Австралії Ґреґ Гант заявив у суботу, що уряд запроваджує тимчасове обмеження на в’їзд у країну особам, які перебували в Індії протягом останніх 14 днів.

Порушникам загрожує штраф у розмірі 66 тис. австралійських доларів (понад 50 тис. дол. США) чи п'ять років в'язниці - або і те, й інше.

«Це складне рішення уряду, - ідеться в заяві Ганта. - Однак украй важливо, аби цілісність австралійської системи громадської охорони здоров'я була захищена, а кількість випадків COVID-19 у карантинних установах знизилася до прийнятного рівня».

Обмеження набуде чинності 3 травня і буде переглянуто 15 травня, уточнив міністр.

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Як повідомлялося, за минулу добу в Індії виявлено майже 402 тис. випадків зараження коронавірусом, а загалом з початку епідемії - понад 19,1 млн. Кількість летальних випадків становить відповідно 3523 і 211 853.

Причиною стрімкого поширення інфекції в Індії став новий небезпечний штам коронавірусу, що сформувався на території країни.