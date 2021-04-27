Австралія призупинила авіасполучення з Індією

Сьогодні влада Австралії призупинила пряме авіасполучення з Індією, щоб запобігти появі в країні більш небезпечних штамів коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Призупинення прямих пасажирських авіарейсів між двома країнами буде чинним до 15 травня, заявив голова уряду Австралії Скотт Моррісон.

"Це гуманітарна криза, яка охоплює світ", - заявив Моррісон.

"Ми не вважаємо, що відповідь (на епідемію коронавірусу в Індії - ред.) полягає у тому, щоб залишити австралійців в Індії та просто відрізати їх", - додав голова уряду, наголосивши, що призупинення авіасполучення є тимчасовим заходом, аби дати можливість владі зрозуміти, чи в змозі Австралія впоратись з новими штамами хвороби COVID-19.

Як зазначається, призупинення стосується авіарейсів з Індії до летовищ Сіднею та Дарвіна.

Моррісон зазначив, що призупинення забезпечить "ковток повітря" для карантинних установ у штаті Новий Південний Вельс та Північній території, де зафіксовано найбільшу кількість позитивних випадків COVID-19 в осіб, які прибули з Індії.

Як повідомлялося, щоденний приріст нових заражень коронавірусом в Індії вже шостий день поспіль перевищує 300 тисяч, через що медики просять про допомогу військових.

Учора голова уряду Індії Нарендра Моді особисто визнав, що країну «накрив коронавірусний шторм». Напередодні особливу стурбованість епідеміологічною ситуацією в цій азійській країні висловили у ВООЗ.

Причиною стрімкого поширення інфекції став новий, заразніший та небезпечний штам коронавірусу, що сформувався на території Індії.

Загалом з початку пандемії в країні виявлено 17 636 307 випадків COVID-19 (друге місце у світі після США), зокрема 197 894 летальних.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 148 590 531 випадок зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 136 670 випадків смертей, одужали 126 382 707 осіб.