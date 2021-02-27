Акція на підтримку Стерненка у Києві завершилася

Акція «Справедливість Стерненку — справедливість усім!», яка проходила сьогодні в Києві, завершилася.

Як передає кореспондент Укрінформу, учасники акції залишають периметр перед будівлею Офісу генпрокурора. З динаміків лунає Гімн. Перед цим активісти закидали офіс ГПУ димовими шашками та петардами. Крім цього, повторили вимоги: звільнення Сергія Стерненка і перезавантаження судової системи.

Громадський порядок охороняли поліцейські.

Організатори заявили, що вона буде безстроковою.

"Наша акція безстрокова. Ми не житимемо під ГПУ та ОП, але будемо виходити постійно, поки не буде реформована судова система і не випустять Сергія Стерненка. Наступна наша зустріч 9-го березня під Будинком Профспілок", - оголосили організатори.

Читайте також: Під Офісом генпрокурора вимагають відставки Венедиктової

Як повідомляв Укрінформ, акція «Справедливість Стерненку — справедливість усім!» розпочалася на вул. Банковій в Києві близько 12.30. Пізніше її учасники перемістилися до ОГПУ, де вимагали відставки Ірини Венедиктової, а також звільнення Стерненка і Андрія Антоненка, який понад рік перебуває в СІЗО за підозрою в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

Це вже друга аналогічна акція. Перша відбулася в багатьох містах України 23 лютого, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.