Організатори акції на підтримку Стерненка заявляють, що вона буде безстроковою

Організатори акції «Справедливість Стерненку — справедливість усім!» заявили, що вона буде безстроковою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша акція безстрокова. Ми не житимемо під ГПУ та ОП, але будемо виходити постійно, поки не буде реформована судова система і не випустять Сергія Стерненка. Наступна наша зустріч 9-го березня під Будинком Профспілок", - оголосили організатори.

Читайте також: Під Офісом генпрокурора вимагають відставки Венедиктової

Біля Офісу Генерального прокурора триває мітинг з вимогами відправити у відставку Ірину Венедиктову. Також вимагають звільнити засудженого на 7 років 3 місяці Сергія Стерненка і Андрія Антоненка, який понад рік перебуває в СІЗО за підозрою в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляв Укрінформ, акція «Справедливість Стерненку — справедливість усім!» розпочалася на вул.Банковій в Києві близько 12.30. Пізніше її учасники перемістилися до ОГПУ.