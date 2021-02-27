В Одесі активісти прийшли до СІЗО, де утримують Стерненка

В Одесі 27 лютого кількадесят людей зібралися під слідчим ізолятором, де утримується активіст Сергій Стерненко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Організаторами акції виступили молодіжні організації партій «Європейська солідарність» і «Демократична сокира», але виступали і активісти з інших організацій. Присутні вимагають політичної відповідальності для генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і Президента.

Аналогічні акції відбуваються також в інших містах України. Зокрема, в Києві до Офісу Президента України прийшли понад тисяча людей. Вони тримають у руках гасла "Або чесний суд, або буде самосуд", "Волю Стерненку", "Ні - політичним переслідуванням", плакати на захист затриманих у "справі Шеремета" тощо.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

23 лютого акції на підтримку Стерненка відбулися в багатьох містах України.