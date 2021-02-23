Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі

Приморський райсуд Одеси оголосив вирок активісту Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінувала скоєння трьох злочинів, у справі про викрадення людини – 7 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

До будівлі суду прийшли підтримати Стерненка близько двохсот його прихильників, в тому числі ексглава МОЗ Уляна Супрун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд визнав Стерненка винним в повному обсязі в насильницькому нападі та викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї. Суд виніс вирок 7 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна", – зазначив головуючий суддя Віктор Попревич.

Також засуджено на такий же строк екслідера "Правого сектора" Лиманського району Руслана Демчука.

Зал зустрів вирок вигуками "Ганьба!".

Варто зазначити, що прокуратура звернулася із клопотанням до суду призначити Стерненку покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, звинувативши підсудного у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України).

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У свою чергу, Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів, зазначивши в суді, що підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата райради від партії "Довіряй ділам" Сергія Щербича про напад на нього і викрадення "заради 300 гривень", а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.

За словами підсудного, прокуратура не надала суду доказів: "..Немає свідків, нема фото чи аудіо, невідомо, чи взагалі хтось колись нападав на Щербича. Є тільки його слова, і на основі цих слів мене звинуватили у викраденні людини і в розбійному нападі".

Екслідер одеського "Правого сектора" вважає, що справа проти нього є "початком політично вмотивованих розправ від Труханова (Геннадій Труханов, Одеський міський голова - ред.)...", нагадавши, що у 2015 році до нього додому прийшов слідчий з обшуком, під час якого він добровільно видав правоохоронцям пневмат, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.

Як уточнив Стерненко, в експертизі пістолета (який вільно продається і не потребує дозволу) прямим текстом сказано, що пістолет стартовий. Далі написано, що "експерт МВС викрутив зі ствола втулку і після цього зміг вистрілити гумовими кулями з нього. Тобто експерт сам зробив із стартового пістолета травмат. Але при цьому він вказав, що зброя стала вогнепальною".

В останні дні лютого, зауважив підсудний, судовий процес дуже прискорився: "Раніше засідання відбувалися раз на місяць. А тут стали відбуватись щотижня. І ось за останні 7 днів їх було аж 3".

Як повідомляв Укрінформ, у Приморському райсуді також завершується судове розслідування за обвинуваченням екслідера "Правого сектора" у вбивстві одного з нападників на нього та його дівчину 24 травня 2018 року. До речі, нікого із злочинців, що вчинили три напади на Стерненка, досі не покарано.

Фото: hromadske, pushkinska.net