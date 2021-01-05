Одеський суд дослідив висновки судмедекспертиз у справі Стерненка

Колегія Приморського райсуду Одеси дослідила 5 січня висновки судово-медичних експертиз, здійснених у межах розслідування кримінального провадження №522/13809/20 стосовно екслідера Одеської організації "Правий сектор" Сергія Стерненка.

Підсудний вважає висновки експертів Київського бюро СМЕ "сфабрикованими". Про це Стерненко заявив на засіданні суду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прокурор надав суду сфабриковані Київським бюро СМЕ висновки щодо місця поранення одного з нападників на мене", - зазначив Стерненко, вказавши на те, що експерти досліджували не той маршрут, яким рухався він та один з нападників.

За його словами, не дивно, що "слідчі нічого не виявили в тому місці, бо з таким же успіхом можна було оглядати будь-яку вулицю в Києві, по якій ми так само тоді не рухалися".

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Втім, суд ознайомився також з іншими висновками судмедекспертиз, наданими як докази стороною обвинувачення. На засіданні було досліджено документальні матеріали, що містяться у 4-у і 5-у томах кримінального провадження.

Уперше взяв участь у сьогоднішньому судовому засіданні перекладач з української мови на російську Олександр Нікішов, залучений судом за клопотанням дружин двох нічних нападників на Стерненка, один з яких під час сутички зазнав смертельного поранення з боку підсудного.

У свою чергу, підсудний Стерненко констатував, що з розглядом його клопотання щодо зміни запобіжного заходу - з домашнього арешту на особисте зобов'язання - судова колегія продовжує зволікати.

Головуючий на засіданні суду Сергій Кічмаренко оголосив перерву в слуханні справи до 29 січня.

Як повідомлялося, у грудні суд відхилив клопотання прокурора Юрія Бачинського про взяття під варту Стерненка - було винесено ухвалу про обрання йому запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Прокуратура інкримінує Стерненку вчинення злочину за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Йдеться про напад на Стерненка 24 травня 2018 року. Тоді він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнєцова. Другий учасник нападу Олександр Ісайкул згодом утік з України.

У серпні 2020 року Стерненку вручили обвинувальний акт у справі про вбивство Кузнєцова та носіння холодної зброї без дозволу.