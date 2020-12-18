Приморський райсуд Одеси відхилив клопотання прокурора щодо взяття під варту екслідера обласної організації "Правого сектора" Сергія Стерненка та помістив його під нічний домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заслухавши доводи сторін обвинувачення та захисту, колегія суддів винесла ухвалу про застосування щодо підсудного Стерненка запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 21 год. до 6 год. ранку", - оголосив рішення головуючий Сергій Кічмаренко.

Прокурор Юрій Бачинський просив обрати Стерненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

На засіданні 18 грудня суд продовжив досліджувати докази у справі, зокрема відеозаписи слідчих експериментів з Олександром Ісайкулом, що напав на Стерненка 24 травня 2018 року, та свідком нападу Наталією Усатенко.

Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

Сам Стерненко так прокоментував у Фейсбуці рішення суду: "Мені дали новий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Знову. Хоча немає жодного ризику, про що суд сам раніше говорив".

Як повідомлялося, 17 грудня Стерненко заявив, що отримав копію клопотання прокурора Одеської облпрокуратури до Приморського райсуду про взяття його під варту. Активіст уточнив, що домашній арешт у нього закінчився майже 3 тижні тому.

Читайте також: Апеляційний суд відмовився арештовувати нападника на Стерненка

Прокуратура інкримінує Стерненку вчинення злочину за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Йдеться про напад на Стерненка 24 травня 2018 року. Тоді він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнєцова. Другий учасник нападу Олександр Ісайкул згодом утік з України.

У серпні 2020 Стерненку вручили обвинувальний акт у справі про умисне вбивство Кузнєцова та носіння холодної зброї без дозволу. Пізніше Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід Стерненку у вигляді нічного домашнього арешту.