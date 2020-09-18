Апеляційний суд відмовився арештовувати нападника на Стерненка

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо відмови обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою нападнику на активіста Сергія Стерненка Олександру Ісайкулу.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

«Рішення суду першої інстанції залишено без змін, апеляційна скарга прокурора – без задоволення»,- повідомила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Стерненко повідомляв, що «суддя Шевченківського суду Циктіч відмовився застосовувати запобіжний захід до Ісайкула (по третьому нападу, він втік з України), оскільки вважає, що в його діях нема ознак хуліганства».

У рішенні суду від 23 червня зазначалося, що Ісайкулу просили обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15 червня Шевченківський райсуд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив це рішення чинним.

Зі свого боку начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що за фактом сутичок під судом п'ятьох осіб доправили до райуправління поліції: одного – після конфлікту з журналісткою одного з телеканалів, інші четверо заважали поліцейським, коли вони намагалися припинити цей конфлікт. Також після цих подій двох поліцейських було відсторонено від займаних посад.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня.

6 червня Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

8 вересня Верховний Суд залишив розгляд цієї справи у Приморському суді міста Одеси.