Суд зобов'язав відкрити справу через іще один напад на Стерненка

Приморський райсуд Одеси розглянув заяву адвокатів екслідера одеськокї обласної організації "Правий сектор" Сергія Стерненка і виніс ухвалу - зобов'язати місцевий відділ поліції відкрити кримінальне провадження за фактом нападу на Стерненка 31 серпня біля приміщення суду.

Як передає Укрінформ, про це Стерненко повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Приморський суд зобов‘язав поліцію відкрити кримінальне провадження щодо спроби нападу на мене, бо Нацполіція обмежилась лише складанням адмінки за дрібне хуліганство", - зазначив Стерненко.

За його словами, надійшов також "повний текст рішення Верховного Суду щодо залишення справи проти мене в Одесі. Суд взагалі проігнорував мої доводи про наявність карантину у зв‘язку з пандемією коронавірусної хвороби. Навесні внаслідок карантину було припинено взагалі будь-яке пасажирське сполучення по Україні... Так само ВС проігнорував наші доводи про вплив замовника нападів на мене в Одесі та його тиск на суд і свідків".

Як повідомляв Укрінформ, працівники Приморського відділу поліції склали 31 серпня адмінпротокол за вчинення дрібного хуліганства групою нападників, які вчинили напад на Стерненка біля приміщення суду, намагаючись облити його невідомою речовиною з чорної пляшки. Одразу після невдалого замаху на вчинення злочину нападники втекли в невідомому напрямку. На місці була присутня третя особа, яка знімала все на відео і не намагалась втекти. Її було затримано та доставлено до відділу поліції для надання пояснень з приводу інциденту.

Саме нападами в Одесі адвокати Стерненка аргументували потребу переведення судового розгляду у справі проти нього до Києва. Проте Верховний Суд не визнав їх доводи достатньою підставою для слухання справи Стерненка в столиці, де той зараз проживає.

Стерненку оголошено підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Йдеться про події, що сталися 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й у самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.