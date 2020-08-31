Стерненко заявляє, що напад під судом і замах на нього пов'язані

Як передає Укрінформ, про це Стерненко повідомив у Фейсбук, розмістивши фотознімки з місця події.

"Напад сьогодні під судом на мене організував... організатор третього замовного нападу, за відбиття якого мене і судять. "Тітушок" звати Байда Данило (фото 1, в білій футболці), Артем Тренін (фото 2, лисий, в чорній футболці), Чумаков Віталій (фото 3, з середньою довжиною волосся, без головного убору). Особа "тітушки" в чорній панамці і футболці на фото 1 ще не встановлена", - зазначив Стерненко.

За його словами, "Тренін раніше вже нападав на журналіста Романа Варшанідзе. Усі згадані особи співпрацюють із Олександром Подобєдовим (фото 4), тренуються в його залах, а посередником міг бути «авторитет» Коля Бєлий, друг Подобєдова".

Стерненко переконаний, що "саме Подобєдов винайняв та платив по $1000 за напад на мене Кузнєцову та Ісайкулу”. “Тітушка Кузнецов загинув, і тепер мене судять за те, що я його поранив. А Подобєдова не судять. Навіть підозру не дали, хоча є всі докази проти нього. Судять мене", - додав він.

Активіст зазначив, що "зараз прокурор вимагає відправити мене до СІЗО. А в СІЗО є надзвичайно висока ймовірність, що мене знову спробують вбити".

Як повідомлялося, представник прокуратури Микола Бовзуляк звернувся до Приморського райсуду Одеси з клопотанням щодо обрання активісту Стерненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Своє клопотання про арешт прокурор мотивує тим, що у підсудного Стерненка нібито немає поручителів і немає домашньої адреси, хоча насправді, як наголосив активіст, його адреса відома суду і в нього є більше двохсот поручителів.

Це, зокрема, голова фракції "Голос" Кіра Рудик, ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун, народний депутат від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич та інші.

Стерненко переконаний, що немає підстав для задоволення клопотання прокурора щодо його арешту й подальшого утримання в СІЗО, оскільки "умов запобіжного заходу не порушував".

Водночас 31 серпня на Стерненка невідомі молодики вчинили напад під Приморським райсудом та намагалися облити невідомою речовиною.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Йдеться про події 24 травня 2018 року. Тоді двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Шевченківський райсуд Києва 15 червня обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Пізніше суд пом’якшив запобіжний захід – до 21 вересня Стерненко перебуває під нічним домашнім арештом.

Водночас справу Стерненка призначили до розгляду у Приморському райсуді Одеси.