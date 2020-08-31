Стерненко каже, що прокуратура вимагає його арешту

Представник прокуратури звернувся до Приморського райсуду Одеси з клопотанням щодо обрання активісту Сергію Стерненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає Укрінформ, про це Стерненко повідомив у Фейсбуці.

За словами Стерненка, прокурор мотивував своє клопотання про арешт тим, що у підсудного нібито немає поручителів, хоча насправді, як наголосив активіст, у нього є більше двохсот поручителів.

"Прокурор у клопотанні каже, що нема у мене поручителів (хоча їх вже за дві сотні), і що він не знає, де я живу. А наприкінці клопотання вказує мою домашню адресу. І вимагає відправити мене до СІЗО", - зазначив Стерненко, якому прокуратура інкримінує вчинення злочинів за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Стерненко зауважив, що підстави для утримання його в СІЗО "незрозумілі", оскільки "умов запобіжного заходу не порушував".

У свою чергу адвокат Стерненка Масі Найєм повідомив, що на його підзахисного Стерненка невідомі вчинили 31 серпня напад під Приморським райсудом. “Двоє нападників приїхали з іншого міста (один з них із Чорноморська). Обидва в тактичних кросівках. Спитав, чи вони на підтримку Сергія. Кажуть, що ні. Просто прийшли подивитись. Кажуть, що нейтральна сторона. Сергій цілий", - зазначив адвокат.

Напад прокоментував і сам Стерненко у Telegram: "Так, на мене намагались напасти і чимось облити прямо на вході до суду перед засіданням по сфабрикованій проти мене справі".

Як повідомлялося, Приморський райсуд Одеси призначив на 31 серпня підготовче засідання у справі Стерненка, якому 15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Йдеться про події 24 травня 2018 року. Тоді двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня.

6 червня Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуває під нічним домашнім арештом.