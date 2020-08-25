Суд обрав запобіжні заходи для Кузьменко, Антоненка та Дугарь

Шевченківський районний суд міста Києва залишив фігуранта справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка («Ріффмастера») під вартою до 23 жовтня.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє Укрінформ.

«Обрати обвинуваченому Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 23 жовтня включно. Обрати обвинуваченій Кузьменко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту по 23 жовтня. Обрати обвинуваченій Дугарь запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. 160 гривень та покласти на неї додаткові обов’язки, і визначити строк дії додаткових обов’язків Дугарь по 23 жовтня включно», - сказала Голуб.

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Під час досудового слідства Антоненко перебував під вартою, Кузьменко 11 серпня змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

Як повідомлялося, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.

25 серпня на підготовчому засіданні у Шевченківському райсуді Києва адвокат Антоненка Станіслав Кулик заявив, що Антоненка вже кілька днів без ухвали суду тримають під вартою.

Кулик уточнив, що ухвала слідчого судді, якою продовжувався запобіжний захід Антоненку, вже втратила силу. Юрист зазначив, що 19 серпня, під час того, як був переданий обвинувальний акт до Шевченківського районного суду, відповідно, стадія досудового розслідування закінчена.

Фото: Free Dr Kuzmenko