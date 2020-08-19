Стерненко підтвердив, що його телефон фігурує у справі Шеремета

Активіст Сергій Стерненко підтвердив, що номер його мобільного телефону фігурує у провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це Стерненко повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Видання Бабель оприлюднило інформацію про те, що у справі Шеремета фігурує і мій мобільний телефон. Я з‘ясував деталі та підтверджую цю інформацію», - написав активіст.

При цьому він додав, що у провадженні є 2 його номери телефонів – актуальний і старий, яким він не користується вже 7 років.

Стерненко також поінформував, що він не був у Києві ні в день вбивства Шеремета, ні за кілька місяців до того.

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Раніше ЗМІ повідомили, що у списку телефонів, до яких в лютому 2019 року слідчі отримали доступ, був номер Сергія Стерненка.

Як повідомляв Укрінформ, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

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11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.

Суд проведе підготовче засідання у цій справі 25 серпня.