Стерненко підтвердив, що його телефон фігурує у справі Шеремета
Про це Стерненко повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Видання Бабель оприлюднило інформацію про те, що у справі Шеремета фігурує і мій мобільний телефон. Я з‘ясував деталі та підтверджую цю інформацію», - написав активіст.
При цьому він додав, що у провадженні є 2 його номери телефонів – актуальний і старий, яким він не користується вже 7 років.
Стерненко також поінформував, що він не був у Києві ні в день вбивства Шеремета, ні за кілька місяців до того.
Раніше ЗМІ повідомили, що у списку телефонів, до яких в лютому 2019 року слідчі отримали доступ, був номер Сергія Стерненка.
Як повідомляв Укрінформ, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.
11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко наразі залишається у СІЗО.
18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.
Суд проведе підготовче засідання у цій справі 25 серпня.