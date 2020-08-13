Суд відклав розгляд апеляції прокуратури на запобіжний захід Стерненку

Суд відклав до 3 вересня розгляд апеляції прокуратури на запобіжний захід у вигляді нічного арешту активісту Сергію Стерненку.

Як передає Укрінформ, про це активіст повідомив у Телеграм-каналі.

"Розгляд апеляційної скарги прокурора із вимогою відправити мене під цілодобовий домашній арешт відклали на 3 вересня о 14:30", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуватиме під нічним домашнім арештом. Таке рішення суд прийняв в ході розгляду клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня.