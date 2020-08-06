Стерненко заявляє про втручання у систему розподілу при визначенні судді

Шевченківський райсуд Києва не відвів суддю Марину Антонюк у межах розгляду клопотання щодо продовження домашнього арешту активістові Сергію Стерненку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Стерненко на початку засідання сказав: «Нашою стороною було виявлено втручання в систему розподілу при визначенні судді, який має розглядати це клопотання. Фактично, розподіл цього клопотання здійснювався лише серед двох суддів, однак відповідно до відомостей, які розміщені на порталі Шевченківського райсуду міста Києва, у цьому суді є 14 суддів, у яких є спеціалізація на розгляд справ такої категорії. Відповідно було порушено правила пункт 2.3.4 Положення про АСД (автоматизовану систему документообігу – ред.) в редакції від 15 вересня 2016 року».

Активіст заявив, що за цих обставин є підстави з їхнього боку заявити судді Антонюк відвід. «Однак ми не будемо цього робити з метою дотримання економії часу на розгляд цього клопотання, однак вважаємо за необхідне повідомити вам, що за таких обставин ви мали б узяти самовідвід», - уточнив він.

Зі свого боку суддя Антонюк поінформувала, що оскільки сторона захисту на засіданні повідомила про обставини, які, на їхню думку, виключають участь слідчого судді у цьому засіданні, суд сприймає це як заяву про відвід слідчому судді у провадженні, яка, відповідно, передається для розгляду іншим суддею.

У свою чергу суддя Лідія Щебуняєва зазначила, що суд вирішив не відводити суддю Антонюк.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський районний суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив його в силі.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) ККУ.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, проте відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки завершила слідство в його справі.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 11 серпня.