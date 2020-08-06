Суд розглядає клопотання про продовження Стерненку домашнього арешту

Суд розглядає клопотання про продовження Стерненку домашнього арешту

Укрінформ
Шевченківський райсуд Києва розглядає клопотання прокурора щодо продовження обраного активістові Сергію Стерненку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.

У залі суду присутній Стерненко і його адвокати, а також представники обвинувачення, зокрема прокурор Микола Бозовуляк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Суддю у справі є Марина Антонюк.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив цей запобіжний захід у силі.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

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Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція затримала, проте відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки завершила слідство у його справі.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 11 серпня.

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