Суд розглядає клопотання про продовження Стерненку домашнього арешту

Шевченківський райсуд Києва розглядає клопотання прокурора щодо продовження обраного активістові Сергію Стерненку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.

У залі суду присутній Стерненко і його адвокати, а також представники обвинувачення, зокрема прокурор Микола Бозовуляк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Суддю у справі є Марина Антонюк.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив цей запобіжний захід у силі.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція затримала, проте відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки завершила слідство у його справі.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 11 серпня.