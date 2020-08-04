Стерненко каже, що прокурор просить для нього ще два місяці домашнього арешту

Стерненко каже, що прокурор просить для нього ще два місяці домашнього арешту

Укрінформ
Активіст Сергій Стерненко отримав інформацію про те, що Шевченківський районний суд Києва розглядатиме питання продовження йому домашнього арешту 6 серпня.

Про це сам активіст повідомив у Телеграм, передає Укрінформ.

“Щойно мені повідомили, що на 6 серпня о 13:30 призначили у Шевченківському суді засідання по продовженню мого арешту.

Суддя Антонюк. Прокурор Бозовуляк просить суд дати мені ще 2 місяці арешту”, - написав Стерненко.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив цей запобіжний захід Стерненку в силі.

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Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки завершила слідство в його справі.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня.

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