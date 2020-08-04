Стерненко каже, що прокурор просить для нього ще два місяці домашнього арешту

Активіст Сергій Стерненко отримав інформацію про те, що Шевченківський районний суд Києва розглядатиме питання продовження йому домашнього арешту 6 серпня.

Про це сам активіст повідомив у Телеграм, передає Укрінформ.

“Щойно мені повідомили, що на 6 серпня о 13:30 призначили у Шевченківському суді засідання по продовженню мого арешту.

Суддя Антонюк. Прокурор Бозовуляк просить суд дати мені ще 2 місяці арешту”, - написав Стерненко.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив цей запобіжний захід Стерненку в силі.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки завершила слідство в його справі.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня.