Стерненко каже, що суд дозволив йому вивчати матеріали справи до 11 серпня

Стерненко каже, що суд дозволив йому вивчати матеріали справи до 11 серпня

Укрінформ
Активіст Сергій Стерненко заявив, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня.

Про це він написав у Facebook.

«Мені обмежили строки для ознайомлення із матеріалами справи по моїй обороні від нападу до 11.08.2020 року. При тому що слідчий досі не переклав документи з російської та адвокати не отримали доступу до речових доказів», - написав активіст.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив цей запобіжний захід Стерненку в силі.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

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Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки завершила слідство в його справі.

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