Справа Стерненка: прокурори хочуть обмежити час на ознайомлення з матеріалами до 10 днів

Про це сам Стерненко повідомив у Telegram.

«Починається засідання з розгляду клопотання прокурора Бозовуляка про обмеження нас у ознайомленні із матеріалами справи по моїй необхідній обороні. Прокурор сьогодні приніс нове клопотання, яке назвав "доповненням". У попередньому він не просив конкретний строк, яким хоче нас обмежити. Сьогодні ж Бозовуляк просить дати нам 10 днів", - йдеться у повідомленні.

Стерненко наголосив, що при цьому прокурор в нове клопотання вписав, що захист сторони відповідача із 2000 сторінок "вже встиг ознайомитись протягом 1 години і 50 хвилин".

"І ось цим прокурор намагається нам сказати, що вивчати матеріали можна із швидкістю приблизно 3 секунди на прочитання кожного аркуша", - додав активіст.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив цей запобіжний захід Стерненку чинним.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки завершила слідство в його справі.