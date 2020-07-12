Стерненко заявляє, що замовника нападу на нього не шукають

Ексочільник одеського “Правого сектору” Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу зупинили.

Про це він написав у Facebook з посиланням на отриману від слідчого інформацію.

“Розслідування третього замовного нападу на мене та пошук організаторів, посередників і замовника замаху не відбувається. Тепер офіційно. За повідомленням слідчого, провадження щодо третього нападу на мене зупинили. Зупинення провадження означає і припинення будь-яких слідчих дій”, - написав Стерненко.

Він стверджує, що формальною підставою для цього стало оголошення у розшук за хуліганство виконавця нападу Олександра Ісайкула. “Ісайкулу СБУ дала втекти з України ще 17 березня 2019 року”, - заявляє Стерненко.

Він додав, що “ще в травні звертався із клопотанням до прокурора Бозовуляка з вимогою виділити матеріали по виконавцю Ісайкулу у окреме провадження, і зупинити вже його, щоб не спливали строки розслідування. А основне провадження необхідно було і далі розслідувати, бо досі немає підозр організаторам Подобєдову та Посувайлу і слідство наві не намагається шукати замовника та всіх інших співучасників. Однак прокурор мені невмотивовано відмовив, і зупинили саме основне провадження. Теоретично жодні слідчі дії можуть не проводитись тепер роками”, - заявляє Стерненко.

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Також він звинуватив слідчого у тому, що той “почав займатись процесуальним терором: Він надіслав мені 5 повісток на кожен день тижня із вимогою прибути о 10:00 в СБУ для ознайомлення із матеріалами провадження проти мене. Хоча ознайомлення це моє право, а не обов‘язок. Тим паче що з частиною матеріалів я і так вже ознайомився і планував сам йти знайомитись ще. Такі дії слідчого це тиск, спрямований на виконання протиправної вказівки Венедіктової негайно передати справу в одеський суд та засудити мене за необхідну оборону”, - переконаний Стерненко.

Як повідомлялося, 25 червня СБУ повідомила, що завершила слідство у справі колишнього очільника одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка.

15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Сергію Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".

16 червня, Шевченківський райсуд задовольнив клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.