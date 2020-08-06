Стерненку призначили нічний домашній арешт до 21 вересня

Активісту Сергієві Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Про це йдеться у рішенні, яке зачитала суддя Марина Антонюк після судового засідання у Шевченківському районному суді Києва, що тривало 7 годин, передає кореспондент Укрінформу.

“Дали нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00 до 21 вересня”, - написав у Фейсбуку сам Стерненко.

Його адвокат Масі Найєм так прокоментував це рішення: “Змінили запобіжний захід Сергію Стерненку. Суддя Антонюк М. С. задовольнила клопотання прокурора частково. Суддя обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 6:00. Кожен раз до останнього вірю, що справедливість існує. І кожен раз це робить нас міцніше. Вітаю Сергія і всіх, хто слідкував”.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня активіст Сергій Стерненко отримав інформацію про те, що Шевченківський районний суд Києва розглядатиме питання продовження йому домашнього арешту 6 серпня. “Суддя Антонюк. Прокурор Бозовуляк просить суд дати мені ще 2 місяці арешту”, - написав Стерненко у Телеграмі.

15 червня Шевченківський райсуд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив це рішення чинним.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

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Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня.