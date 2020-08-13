Стерненко отримав від СБУ обвинувальний акт

Активіст Сергій Стерненко отримав у СБУ обвинувальний акт у його справі.

Як передає Укрінформ, про це активіст повідомив на своєму Телеграм-каналі.

"Приходили із адвокатом Ореховським забирати мій обвинувальний акт по сфабрикованій справі. По тій самій справі, в якій мене звинувачують у тому, що я захистив своє життя. На відміну від всіляких "суддів вовків" я не ховаюсь, не боюсь, прийшов сам і буду процесуально битись. Під СБУ для нас нагнали 2 автозаки, автобус поліції, пріус патрульних та ще купу людей в цивільному", - повідомив він.

Стерненко також зауважив, що надалі справу мають відправити у Приморський райсуд Одеси для розгляду по суті.

"Проте ми будемо звертатись до Верховного суду з вимогою змінити підсудність на один з судів м. Києва", - додав активіст.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Сергію Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуватиме під нічним домашнім арештом. Таке рішення суд прийняв в ході розгляду клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Читайте також: Суд відклав розгляд апеляції прокуратури на запобіжний захід Стерненку

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня.