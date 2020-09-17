Нацрада перевірить NewsOne через заяви про Стерненка

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила ТОВ «Новини 24 години» (логотип «NewsOne») позапланову перевірку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

«Підставою стали висловлювання ведучих передачі «Протистояння» В. Піховшека і Д. Панченко, що мають ознаки порушення презумпції невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду, а також нехтування законодавчими нормами щодо поширення об’єктивної інформації», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, передача транслювалася у прямому ефірі 28 серпня 2020 року у часовому проміжку з 19.01 до 19.59 і з повторами 29 серпня і 30 серпня. В ній ішлося про скоєння Сергієм Стерненком кримінального злочину, причому його було названо «вбивцею».

Як заявляють у Нацраді, оскільки станом на 28 – 30 серпня не було встановлено обвинувального вироку суду, який би набрав законної сили, подібні твердження є ознакою порушення засад презумпції невинуватості і забезпечення доведеності вини, а також ознакою порушення ліцензіатом вимог Закону «Про телебачення і радіомовлення».

Тому було прийнято рішення про позапланову перевірку.

За її результатами Національна рада ухвалить рішення відповідно до вимог законодавства.

Як повідомлялося, Стерненку оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Йдеться про події, що сталися 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

6 червня 2020 року Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуває під нічним домашнім арештом.