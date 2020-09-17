Нацрада перевірить NewsOne через заяви про Стерненка

Нацрада перевірить NewsOne через заяви про Стерненка

Укрінформ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила ТОВ «Новини 24 години» (логотип «NewsOne») позапланову перевірку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

«Підставою стали висловлювання ведучих передачі «Протистояння» В. Піховшека і Д. Панченко, що мають ознаки порушення презумпції невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду, а також нехтування законодавчими нормами щодо поширення об’єктивної інформації», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, передача транслювалася у прямому ефірі 28 серпня 2020 року у часовому проміжку з 19.01 до 19.59 і з повторами 29 серпня і 30 серпня. В ній ішлося про скоєння Сергієм Стерненком кримінального злочину, причому його було названо «вбивцею».

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Як заявляють у Нацраді, оскільки станом на 28 – 30 серпня не було встановлено обвинувального вироку суду, який би набрав законної сили, подібні твердження є ознакою порушення засад презумпції невинуватості і забезпечення доведеності вини, а також ознакою порушення ліцензіатом вимог Закону «Про телебачення і радіомовлення».

Тому було прийнято рішення про позапланову перевірку.

За її результатами Національна рада ухвалить рішення відповідно до вимог законодавства.

Як повідомлялося, Стерненку оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

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Йдеться про події, що сталися 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

6 червня 2020 року Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуває під нічним домашнім арештом.

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