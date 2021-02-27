На Банковій почалася акція «Справедливість Стерненку — справедливість усім!»

Акція «Справедливість Стерненку — справедливість усім!» проти ув’язнення одеського активіста Сергія Стерненка розпочалася у Києві під Офісом Президента.

Як передає кореспондент Укрінформу, в акції беруть участь понад 1000 людей, серед них активісти з "Руху опору капітуляції". Люди активно підходять.

Учасники акції тримають у руках гасла "Або чесний суд, або буде самосуд", "Волю Стерненку", "Ні - політичним переслідуванням", плакати на захист затриманих у "справі Шеремета" тощо.

Громадський порядок охороняють поліцейські, Нацгвардія.

Прохід до місця проведення акції вільний як з вулиці Банкової, так і Лютеранської. Працює поліція діалогу.

Це вже друга аналогічна акція. Перша відбулася в багатьох містах України 23 лютого, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Під час акції 23 лютого у Києві відбулися сутички між активістами та поліцією.