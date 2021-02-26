Стерненко не проситиме помилування Президента - адвокат

Активіст Сергій Стерненко не проситиме Президента Володимира Зеленського про помилування.

Як передає Укрінформ, про це зазначив під час пресконференції у п'ятницю його адвокат Андрій Писаренко.

«З клопотанням про помилування до президента Сергій звертатися не буде», - сказав він.

Адвокат зазначив, що Стерненко є невинуватим, тому оскаржуватиме рішення першої інстанції в апеляційному суді.

«Щодо амністії. По-перше, рішення має набрати законної сили. Ми подаємо апеляцію, ми з нею не згодні. По-друге, наскільки мені відомо, треба, щоб Сергій цього захотів. Ми впевнені, що Сергій не винен, тому просити щось там у президента, я впевнений, що він не буде», - додав захисник.

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Також захист Стерненка відмовився від свого попереднього прохання про його переведення з одеського до київського СІЗО.

«Ми відмовилися зараз від прохання про переведення, тому що небезпеки не існує. За інформацією від самого Сергія, йому наразі нічого не загрожує, тому будемо дивитися, як далі розвиватимуться події. Якщо буде погіршення, то, можливо, знову проситимемо перевести (до Києва - ред.). Наразі він залишається в Одесі», - сказав адвокат активіста Масі Найєм.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

23 лютого у різних містах України пройшли акції на підтримку Стерненка.