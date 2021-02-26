Разумков відповів невдоволеним вироком у справі Стерненка

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що невдоволені рішенням суду в справі Сергія Стерненка повинні домагатися своєї правоти, використовуючи законні механізми.

Про це він повідомив на брифінгу під час робочої поїздки до Вінниці, передає кореспондент Укрінформу.

«Я вважаю, що все повинно відбуватися по закону. Є рішення суду. Якщо воно мені не подобається, або комусь іншому, – в нас є а апеляція, є інші механізми в цивілізованій європейській країні, за якими ми повинні рухатися», - сказав Разумков.

На запитання, чи вважає він справу Стерненка політично вмотивованою, глава парламенту відповів, що як Голова ВР не має права давати оцінку діяльності суду.

«У нас це незалежна гілка влади. Завтра будуть розповідати, що я тисну, або висловлюю свою позицію, щоб повпливати на результат діяльності паралельної вертикалі влади», - зазначив Голова Верховної Ради.

Він додав, що наразі існує багато законних механізмів для того, щоб домогтися своєї правоти як на території країни, так і за допомогою Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого суд в Одесі у рамках розгляду справи щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році визнав винним активіста Сергія Стерненка та виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на 7 років та 3 місяці з конфіскацією половини майна.

До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України увечірі вівторка, 23 лютого, пройшли масові акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбулася під Офісом Президента на Банковій.