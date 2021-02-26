У справі Стерненка прокурори десять разів не приходили до суду - адвокат

У справі про обвинувачення активіста Сергія Стерненка у викраденні людини суд десять разів звертався до прокуратури, щоб забезпечити явку прокурорів на засідання.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1» заявив адвокат Масі Найєм, передає кореспондент Укрінформу.

«Хочу сказати, що суд десять разів звертався до обласної прокуратури, щоб забезпечити явку прокурорів на засідання. Тобто, прокурори не являлися на судові засідання. По-друге, прокурори відмовилися допитувати свідків у цій справі, навіть свідків обвинувачення», - сказав адвокат.

При цьому, за його словами, Сергій Стерненко завжди з’являвся на всі засідання – «а коли були поважні причини, як-от навчання в університеті, він про це казав».

Найєм додав, що Стерненка помістили до окремої камери в Одеському СІЗО, а також застосували інші заходи безпеки, зауваживши, що не може про них казати.

Як повідомляв Укрінформ, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист активіста заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію.

23 лютого у різних містах України пройшли акції на підтримку Стерненка.